Il vaso di Pandora dei pazienti senza cure nel Distretto 60: ora sono 208

Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della casa di cura Villa dei Fiori. Cresce il numero di pazienti costretti a interrompere le cure di cui hanno bisogno perché manca l'autorizzazione del Distretto 60. Nonostante le proteste, la mobilitazione, un appello che ha raccolto oltre mille firme in pochi giorni, le lettere inviate al Distretto da sindaci e sindacati, il ricorso al magistrato da parte di molte famiglie, i malati sono ancora senza cure. L'unica cosa che è cambiata è che ora sono di più. All'inizio di settembre erano 91, a loro però si sono aggiunti altri 29 malati che in questi giorni non hanno avuto l'autorizzazione da parte del Distretto. Anche in questo caso si tratta ...

