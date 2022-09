Il restauratore Cristiano Casonati | “Perché la macchina per scrivere fa bene al cervello”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 settembre 2022) C’era una volta l’ipnotico frastuono delle macchine perche Leroy Anderson fece persino diventare musica d’orchestra. Nell’acustica delle redazioni un orecchio allenato intuiva il diagramma di un articolo seguendo i silenzi e il ritmo dei tasti percossi spezzato dai ‘ding’ del carrello, mentre un altro ticchettio serale e distante lasciava capire quanto il direttore fosse ispirato per l’editoriale e se lo strofinìo del foglio sul rullo esprimesse la soddisfazione del pezzo finito o un incipit destinato al cestino. Questo compone, assieme ai cirri di fumo e ai tonfi dei bossoli di posta pneumatica, l’attenuato ricordo di pochil’acustica nei giornali, già con l’introduzione dei primi terminali, si sarebbe trasformata in “un rumore sordo come d’acciottolio” con l’impressione, scrisse Tom Wolfe, che negli stanzoni di cronaca “fosse in ...