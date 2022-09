Il Pd continua a far ridere: dopo le bollette, oggi manifesta per il lavoro (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – Il Pd manifesta “per il lavoro”. Del resto, si autoproclama partito del lavoro. È da maggio (grosso modo) che al Nazareno sono in vena di battute, o meglio di disperati tentativi di riposizionarsi sulle immagini classiche che contraddistinguono la loro storia passata (molto molto passata). Ne sono in vena con una frequenza più intensa del solito, che non può essere lasciata passare in silenzio, ma assediata ad ogni passaggio, inseguita, con la stessa foga di un poliziotto bravo, il quale farebbe di tutto per acciuffare un ladruncolo in fuga. Il libro delle barzellette del Pd si arricchisce: oggi e domani in piazza “per il lavoro” Diciamolo pure, quella delle bollette faceva più ridere. Specifica, dettagliata, riferita a un periodo storico presente e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – Il Pd“per il”. Del resto, si autoproclama partito del. È da maggio (grosso modo) che al Nazareno sono in vena di battute, o meglio di disperati tentativi di riposizionarsi sulle immagini classiche che contraddistinguono la loro storia passata (molto molto passata). Ne sono in vena con una frequenza più intensa del solito, che non può essere lasciata passare in silenzio, ma assediata ad ogni passaggio, inseguita, con la stessa foga di un poliziotto bravo, il quale farebbe di tutto per acciuffare un ladruncolo in fuga. Il libro delle barzellette del Pd si arricchisce:e domani in piazza “per il” Diciamolo pure, quella dellefaceva più. Specifica, dettagliata, riferita a un periodo storico presente e ...

