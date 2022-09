Il paradosso di Speranza: no all’acqua, sì al vaccino (Di sabato 17 settembre 2022) Il cosiddetto principio della massima sicurezza, che da tempo sta funestando la vita sociale ed economica del nostro Paese, rappresenta a mio avviso il brodo di coltura che ha consentito ai talebani sanitari ancora al potere di applicare le misure più restrittive dell’Occidente avanzato per contrastare la pandemia di Sars-Cov-2. Principio, che insieme all’obiettivo utopico del cosiddetto rischio zero, si è trasformato in una sorta di illiberale schiacciasassi soprattutto a danno del tessuto imprenditoriale italiano. A tale proposito ne ho avuto una ulteriore conferma recandomi per la seconda volta alle Terme di Lurisia, la cui acqua leggermente radioattiva possiede alcune fenomenali proprietà curative che per i miei annosi problemi biliari rappresenterebbero una vera e propria panacea. Dico rappresenterebbero perché a partire dal 2019, poco prima dell’arrivo del Covid, il Ministero ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 settembre 2022) Il cosiddetto principio della massima sicurezza, che da tempo sta funestando la vita sociale ed economica del nostro Paese, rappresenta a mio avviso il brodo di coltura che ha consentito ai talebani sanitari ancora al potere di applicare le misure più restrittive dell’Occidente avanzato per contrastare la pandemia di Sars-Cov-2. Principio, che insieme all’obiettivo utopico del cosiddetto rischio zero, si è trasformato in una sorta di illiberale schiacciasassi soprattutto a danno del tessuto imprenditoriale italiano. A tale proposito ne ho avuto una ulteriore conferma recandomi per la seconda volta alle Terme di Lurisia, la cui acqua leggermente radioattiva possiede alcune fenomenali proprietà curative che per i miei annosi problemi biliari rappresenterebbero una vera e propria panacea. Dico rappresenterebbero perché a partire dal 2019, poco prima dell’arrivo del Covid, il Ministero ...

