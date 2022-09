Il Paradiso delle Signore 7, trame: Anna e Salvo si sono lasciati di nuovo? (Di sabato 17 settembre 2022) Il Paradiso delle Signore 7 ha fatto il suo debutto lo scorso 12 settembre su Rai Uno, portando con sé diverse novità. Tra new entry e ritorni storici, la serie ha sorpreso già dai primi episodi ed è destinata a far discutere soprattutto per le vicende che vedranno protagonisti Anna e Salvo: ecco cosa accadrà. Nuovi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 settembre 2022) Il7 ha fatto il suo debutto lo scorso 12 settembre su Rai Uno, portando con sé diverse novità. Tra new entry e ritorni storici, la serie ha sorpreso già dai primi episodi ed è destinata a far discutere soprattutto per le vicende che vedranno protagonisti: ecco cosa accadrà. Nuovi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ClareSnakethere : RAGA MA non vedo il Paradiso delle Signore da un po', l'ho beccato ora sulla Rai e mi ritrovo Irene capocommessa. Io SCIOCCOBASITA - yibuccino : preso delle noise cancelling cuffie della sony x il compleanno mi sento in paradiso - TonyL0vable : @DivulgoConAnsia Ma perché c’è il paradiso delle signore adesso? ?? - andreabell96 : Minchia il # Paradiso delle signore è una fiction di pali nel culo, per carità - toumeigirIs : a casa di mia nonna a guardare il paradiso delle signore -