Il “Gino Bartali” del Vaticano ai campionati del mondo di ciclismo (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Piccoli Gino Bartali crescono all’ombra del Cupolone. Per la prima volta ci sarà anche un ciclista di Athletica Vaticana-Vatican Cycling, domenica 25 settembre, al via della prova su strada élite dei campionati del mondo di ciclismo a Wallongong in Australia. “Sarà Rien John Schuuruis, 40 anni, a pedalare per testimoniare i valori di fraternità e inclusione che sono propri del ciclismo e che hanno convinto l’Associazione polisportiva ufficiale vaticana a scendere in strada”, annunciano gli atleti del Papa. “La partecipazione di Rien Schuuruis – rimarca Athletica Vaticana – è una ‘prima volta’ di portata storica per la squadra ufficiale vaticana, per il ciclismo, per l’intero movimento sportivo e per la stessa Australia che ospiterà, nei prossimi anni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Piccolicrescono all’ombra del Cupolone. Per la prima volta ci sarà anche un ciclista di Athletica Vaticana-Vatican Cycling, domenica 25 settembre, al via della prova su strada élite deideldia Wallongong in Australia. “Sarà Rien John Schuuruis, 40 anni, a pedalare per testimoniare i valori di fraternità e inclusione che sono propri dele che hanno convinto l’Associazione polisportiva ufficiale vaticana a scendere in strada”, annunciano gli atleti del Papa. “La partecipazione di Rien Schuuruis – rimarca Athletica Vaticana – è una ‘prima volta’ di portata storica per la squadra ufficiale vaticana, per il, per l’intero movimento sportivo e per la stessa Australia che ospiterà, nei prossimi anni, ...

ROGER45051311 : @Daniela60305637 Diceva Gino Bartali :l'è tutto sbagliato l'è tutto da rifare ????????? - 1961riccardob : @ZS20182 @ChavaLibro @Cazaetapas_ @jasv1980 @Sergiete_RM @puertoapuerto_ GINO BARTALI. Franco Bitossi. Miguel Indurain - fuori__luogo : @criflower Siamo tutti un po' Gino Bartali e un po' Fausto Coppi, talvolta anche Alfredo Binda - Cicloturista : RT @LegnanoVNG: 'Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca'. Gino Bartali - cercasicasait : Appartamento in Vendita a Gossolengo (PC) via Gino Bartali 310000€ | 105mq | 4 locali | CC143722530: Fai click sot… -