Il futuro riparte dal festival della consapevolezza

(Di sabato 17 settembre 2022) Il messaggio è chiaro in Don’t worry darling, il thriller distopico di Olivia Wilde appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia (sarà nelle sale dal 22 settembre): viviamo tutti in una grande bolla che nasconde altro. Racconta di una realtà dove il rifugio nella comfort zone sembra essere l’unica soluzione per sopravvivere in una realtà cinica. Il film è ambientato negli anni ’50, ma è attualissimo per certi versi. Non è, forse, quello che stiamo facendo? Attanagliati dal caro-bollette, dai disastri climatici, dalla crisi sanitaria, dal fenomeno delle grandi dimissioni, con unzoppicante, cerchiamo di resistere come meglio crediamo. Al grido di resilienza a tutti i costi. E se, invece, cominciassimo a prendere coscienza che tutto è cambiato per essere cambiato e ci lasciassimo cullare dal nuovo flusso? Nel suo pamphlet, Svegliamoci!, appena ...