Il Foglio | Kvara è puro calcio-YouTube | roba da perdere la testa prima di aver imparato a scivere il nome

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 settembre 2022) IlSportivo, con un editoriale a firma Pastore, presenta Milan-Napoli. Lo fa mettendo in relazione due degli uomini più rappresentativi, specie in assenza di Leao ed Osimhen:per gli azzurri, De Ketelaere per i rossoneri. Si legge che con il georgiano a Napoli è stato un colpo di fulmine. Ormai le sue brutali accelerazioni abassa, da cui sfociano gol, assist o rigori procurati come a Glasgow, vengono precedute dal tuono; eppure non c’è verso. (…) Èdalaancora dia scriverne correttamente il: la ruleta + sventola sul palo da fuori area contro la Lazio era quasi da candidatura al ...