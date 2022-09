Il dramma familiare di Insigne, la moglie incinta al sesto mese perde il bimbo (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e attualmente in forza in MLS con la maglia del Toronto, aveva ottenuto il permesso di assentarsi dalle attività del club canadese per motivi familiari. Ora si è scoperta la vera causa: la moglie di Insigne, Genny Darone, ha perso il bambino che aspettava da sei mesi. Si sarebbe trattato stato il terzo figlio della coppia, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Una vicenda che ha sconvolto tutta la famiglia e che ha portato il giocatore a prendersi un periodo di pausa dal calcio. Il Toronto Fc aveva anticipato con una nota ufficiale lo scorso 8 settembre che Insigne stava affrontando “una delicata situazione familiare”, che non si sarebbe allenato e che Criscito sarebbe stato accanto all’amico ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lorenzo, ex capitano del Napoli e attualmente in forza in MLS con la maglia del Toronto, aveva ottenuto il permesso di assentarsi dalle attività del club canadese per motivi familiari. Ora si è scoperta la vera causa: ladi, Genny Darone, ha perso il bambino che aspettava da sei mesi. Si sarebbe trattato stato il terzo figlio della coppia, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Una vicenda che ha sconvolto tutta la famiglia e che ha portato il giocatore a prendersi un periodo di pausa dal calcio. Il Toronto Fc aveva anticipato con una nota ufficiale lo scorso 8 settembre chestava affrontando “una delicata situazione”, che non si sarebbe allenato e che Criscito sarebbe stato accanto all’amico ...

