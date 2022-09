Il dolcissimo gesto di Can Yaman per Francesca Chillemi prima della morte della nonna (Di sabato 17 settembre 2022) Nella puntata di Verissimo in onda il 17 settembre 2022, Silvia Toffanin ha aperto le danze con Francesca Chillemi e Can Yaman. Intervista molto attesa per il pubblico di Canale 5 che ha avuto modo di ascoltare il racconto dei due attori, pronti a debuttare con Viola come il mare il 30 settembre in prime time. Oggi però la Chillemi e l’attore turco si sono raccontati e hanno parlato anche del loro privato, in particolare delle nonne. E per Francesca Chillemi, che ha da poco perso la sua amata Ciccina, nonna Francesca, una siciliana doc, è stato impossibile non commuoversi. L’attrice ha infatti raccontato che la nonna è sempre stata presente nella sua vita, è cresciuta insieme a lei. E proprio per questo ha commentato: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 settembre 2022) Nella puntata di Verissimo in onda il 17 settembre 2022, Silvia Toffanin ha aperto le danze cone Can. Intervista molto attesa per il pubblico di Canale 5 che ha avuto modo di ascoltare il racconto dei due attori, pronti a debuttare con Viola come il mare il 30 settembre in prime time. Oggi però lae l’attore turco si sono raccontati e hanno parlato anche del loro privato, in particolare delle nonne. E per, che ha da poco perso la sua amata Ciccina,, una siciliana doc, è stato impossibile non commuoversi. L’attrice ha infatti raccontato che laè sempre stata presente nella sua vita, è cresciuta insieme a lei. E proprio per questo ha commentato: ...

