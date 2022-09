Il Citl di Caserta diventa Itl Spa | approvato l’atto di trasformazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Consorzio Idrico ?Terra di Lavoro? disi é trasformato ufficialmente in una società pubblica per azioni eITL Spa. Il passaggio, concretizzarsi venerdì mattina nel corso dell’assemblea dei sindaci con voto unanime e convinto, rende ITL Spa protagonista unico sel Servizio Idrico Integrato della Provincia diin attuazione della Legge Regionale 15/2015. “Oggi finisce l’egemonia di alcuni gestori della Campania – ha detto il Presidente Pasquale Di Biasio – ed ITL Spa potrà essere immediatamente individuato come gestore unico del distretto regionale n°4-, ed accedere ai finanziamenti del PNRR necessari a riammodernare le reti idriche, quelle fognarie ed i sistemi di depurazione. Si tratta di un obiettivo strategico e primario che ...