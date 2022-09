Il caso di Hasib caduto dalla finestra Le piste seguite dalla Procura e le foto che scagionano i poliziotti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 settembre 2022) Suldel romOmerovic lasegue una pista ben precisa. Ne scrive oggi Il messaggero e parla di “un controllo degenerato, avviato in maniera non consueta e, soprattutto, finito nel peggiore dei modi. Probabilmente l’obiettivo deiera prevenire una spedizione punitiva da parte di alcuni residenti di Primavalle”. Il motivo risiederebbe nell’accusa al giovane di molestare le donne del quartiere. E anche di infastidire minorenni. Voci, boatos di quartiere, rimbalzati anche sulla pagina Fb del gruppo di Primavalle. Dove era apparso un post poi rimosso in cui si mette in guarda “da quest’essere”, bollato come molestatore seriale. La perizia psichiatrica sulla sorella diLainoltre – sostiene ancora Il Messaggero – “ha intenzione di chiedere una ...