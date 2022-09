Il bollettino in Italia | tasso di positività al 12 | 2% Liguria | ancora in calo il dato dei ricoverati

blogfp : COVID. BOLLETTINO: IN ITALIA 17.154 NUOVI CASI E 38 DECESSI - Ultron65 : RT @News24_it: Covid oggi Italia, 17.154 contagi e 38 morti: bollettino 17 settembre - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi 38 morti. L'anno scorso… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 17.154 contagi e 38 morti: bollettino 17 settembre - - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, 17mila i nuovi casi -

AGI - Sono 17.154 i nuovi casi di Covid innelle ultime 24 ore, contro i 17.364 di ieri e i 15.565 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 140.511 (ieri 138.248) con un tasso di positività che scende dal 12,6 al 12,2%. I decessi di ...di Silvana Palazzo)vaccini covid oggi 17 settembre/ 48.6 milioni di immunizzati inATTESOCORONAVIRUS LOMBARDIA 17 SETTEMBRE E' giunto il momento anche oggi, 17 ...Lo riporta il bollettino nazionale della Protezione civile. I nuovi casi in Italia sono circa 17mila. Quattro pazienti in più nelle terapie intensive regionali ...Lo riporta il bollettino nazionale della Protezione civile. I nuovi casi in Italia sono circa 17mila. Quattro pazienti in più nelle terapie intensive regionali ...