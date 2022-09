I laureati in storia della musica non la possono insegnare alle superiori. Appello al ministro Bianchi, ricorso e petizione: “Irrazionale” (Di sabato 17 settembre 2022) Il cortocircuito è questo: i laureati in Musicologia e storia della musica non possono insegnare la loro materia nelle scuole. O meglio, possono farlo solo se posseggono anche una laurea conseguita al conservatorio. storia della musica è quindi l’unico insegnamento in Italia per cui sono necessarie due titoli di laurea. Un giovane che decide di intraprendere un percorso di studi di cinque anni, approfondendo forme, generi, ritualità, contesti fruitivi, protagonisti e opere illustri della storia della musica, non è considerato dal ministero dell’Istruzione abbastanza preparato per insegnare la sua materia nei licei. Può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il cortocircuito è questo: iin Musicologia enonla loro materia nelle scuole. O meglio,farlo solo se posseggono anche una laurea conseguita al conservatorio.è quindi l’unico insegnamento in Italia per cui sono necessarie due titoli di laurea. Un giovane che decide di intraprendere un percorso di studi di cinque anni, approfondendo forme, generi, ritualità, contesti fruitivi, protagonisti e opere illustri, non è considerato dal ministero dell’Istruzione abbastanza preparato perla sua materia nei licei. Può ...

