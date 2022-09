Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: all’esordio vanno a segno Asiago e Bolzano. Cade in casa Val Pusteria (Di sabato 17 settembre 2022) L’ICE League 2022-2023 di Hockey su ghiaccio è ufficialmente iniziata. In questo esordio tutte e tre le compagini italiane presenti nel torneo erano di scena. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Asiago, al debutto assoluto nella competizione, è riuscita a spuntarla 2-3 in casa degli austriaci dei Graz99ers. A decidere la contesa, dopo un botta e risposta fatto di sorpassi e controsorpassi, con le reti di Granholm e Mcshane e Saracino e Zalewski, è stato nel terzo e ultimo periodo il gol di Salinitri, arrivato a medo di due minuti dalla conclusione delle ostilità, che ha regalato ai veneti un successo storico. Perentoria, in casa, invece l’affermazione del Bolzano sui Pioneers Vorarlberg. Un 3-0 che non ha lasciato scampo agli ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) L’ICEdisuè ufficialmente iniziata. In questo esordio tutte e tre le compagini italiane presenti nel torneo erano di scena. Andiamo a vedere come sono andate le cose., al debutto assoluto nella competizione, è riuscita a spuntarla 2-3 indegli austriaci dei Graz99ers. A decidere la contesa, dopo un botta e risposta fatto di sorpassi e controsorpassi, con le reti di Granholm e Mcshane e Saracino e Zalewski, è stato nel terzo e ultimo periodo il gol di Salinitri, arrivato a medo di due minuti dalla conclusione delle ostilità, che ha regalato ai veneti un successo storico. Perentoria, in, invece l’affermazione delsui Pioneers Vorarlberg. Un 3-0 che non ha lasciato scampo agli ...

