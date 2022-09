"Ha raddoppiato la dipendenza del gas russo". Il Cav smaschera Letta (Di sabato 17 settembre 2022) Berlusconi al Tg2 Post: "In primavera liberazione fiscale". E su Forza Italia: "Unico voto per i moderati" Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Berlusconi al Tg2 Post: "In primavera liberazione fiscale". E su Forza Italia: "Unico voto per i moderati"

Roma, 17 set. "Chi ha governato il Paese negli ultimi 11 anni senza aver mai vinto le elezioni? Il Pd. E chi non ha fatto i rigassificatori? Il Pd. E chi ha raddoppiato la dipendenza dal gas russo? Il governo Letta. E allora di chi è la colpa? La colpa è della cultura del no di un certo finto ambientalismo di sinistra". Così Silvio Berlusconi al Tg2 Post.