Guerra, crisi economica, lotte di potere: il lungo inverno che attende la Russia (Di sabato 17 settembre 2022) Arriva l’autunno e si avvicina sempre di più l’inverno e per la Russia si accumulano le problematiche dopo il contrattacco delle armate ucraine a duecento giorni dall’invasione del Paese limitrofo da parte di Mosca. La controffensiva ucraina e i problemi della Russia L’esplosione della controffensiva ucraina nell’Est della nazione apre scenari complessi e questa volta Mosca si trova dalla parte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 settembre 2022) Arriva l’autunno e si avvicina sempre di più l’e per lasi accumulano le problematiche dopo il contrattacco delle armate ucraine a duecento giorni dall’invasione del Paese limitrofo da parte di Mosca. La controffensiva ucraina e i problemi dellaL’esplosione della controffensiva ucraina nell’Est della nazione apre scenari complessi e questa volta Mosca si trova dalla parte InsideOver.

welikeduel : 'Questa è una guerra asimmetrica e i giorni che stiamo vivendo lo dimostrano in maniera nettissima. C'è una crisi d… - LaStampa : Samarcanda, l’avvertimento di Modi a Putin: “Troppe crisi, stop alla guerra” - Internazionale : Se l’Ucraina vince la guerra. La controffensiva dell’esercito ucraino può cambiare le sorti del conflitto e mettere… - Rickykanga : RT @Resistenza1967: UNIONE EUROPEA Da 'tutti per uno, uno per tutti' al cannibalismo è bastata una crisi energetica. Al grido di 'armiamo l… - FrancescoTagli : RT @RaffaeleFitto: Non capisco perché mentre in #Europa la Commissione apre alle modifiche dei singoli #PNRR - lo ha già chiesto il #Portog… -