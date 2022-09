Guardare alle Marche (e a Roma) senza guardare a Samarcanda è il rifiuto della realtà (Di sabato 17 settembre 2022) Fra otto giorni si vota su Orbán, su Putin, su Xi, sull'Iran. Si vota su tutto il mondo, non semplicemente sulla bolletta di novembre Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 settembre 2022) Fra otto giorni si vota su Orbán, su Putin, su Xi, sull'Iran. Si vota su tutto il mondo, non semplicemente sulla bolletta di novembre

CarloCalenda : Il compito di un politico non è quello di guardare la vostra rabbia e ripeterla ma è cercare di trovare una soluzio… - GiovanniG1950 : Basta guardare il prima e il dopo del verde alle inaugurazioni. - pandolfi_livia : Anche ieri sera a Torbellamonaca a guardare negli occhi chi vive con 500 euro di pensione o non arriva fine mese e… - luisa83156856 : @porsienna @elio_vito @albertmistral Si ha mandato letteralmente la politica e buona parte dell’elettorato a puttan… - NeuroteamP : La scienza dimostra come siamo tutti neurodiversi proprio perché non esiste un cervello uguale all’altro. Quest'ide… -