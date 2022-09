Graduatorie di istituto, si può lasciare supplenza al 30 giugno per accettarne un’altra, anche al 31 agosto? (Di sabato 17 settembre 2022) Quando è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno, conferita dalle Graduatorie di istituto? E' possibile lasciarla per altra supplenza al 30/06 ovvero al 31/08 sempre da GI? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) Quando è possibileunaal 30, conferita dalledi? E' possibile lasciarla per altraal 30/06 ovvero al 31/08 sempre da GI? L'articolo .

ProDocente : Supplenze 2022: quanti posti spettano ai docenti per le riserve legge 68/99? Sì dalle GPS, no dalle graduatorie di … - orizzontescuola : Supplenze 2022: quanti posti spettano ai docenti per le riserve legge 68/99? Sì dalle GPS, no dalle graduatorie di… - lacittanews : Di redazione In fase di assegnazione le supplenze da GPS e graduatorie di istituto per l’anno scola… - orizzontescuola : Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ri… - ProDocente : Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ri… -