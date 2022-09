GP Aragon, Libere 3: domina Ducati, Miller al comando (Di sabato 17 settembre 2022) Venerdì intenso nella MotoGP con le prime prove cronometrate che hanno eletto, come assoluti protagonisti, Aleix Espargarò di Aprilia (Libere 1) e Jorge Martin di Pramac Racing (Libere 2). Il primo vagito di questo sabato ha mandato in pista, invece, le Libere 3 del GP Aragon che vedrà il ritorno di Marc Marquez, in sella a Honda, nelle gare ufficiali dopo un lungo periodo di stop. Cosa è successo in questa ultima sessione prima delle importanti qualifiche? Questa manche è stata dominata dalla flotta Ducati con Jack Miller che ha staccato il miglior tempo mettendosi alle spalle Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi di VR46 Racing Team. Quarto Enea Bastianini, mentre appare in difficoltà Fabio Quartararo su Yamaha: solo ottavo il campione del mondo. GP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Venerdì intenso nella MotoGP con le prime prove cronometrate che hanno eletto, come assoluti protagonisti, Aleix Espargarò di Aprilia (1) e Jorge Martin di Pramac Racing (2). Il primo vagito di questo sabato ha mandato in pista, invece, le3 del GPche vedrà il ritorno di Marc Marquez, in sella a Honda, nelle gare ufficiali dopo un lungo periodo di stop. Cosa è successo in questa ultima sessione prima delle importanti qualifiche? Questa manche è statata dalla flottacon Jackche ha staccato il miglior tempo mettendosi alle spalle Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi di VR46 Racing Team. Quarto Enea Bastianini, mentre appare in difficoltà Fabio Quartararo su Yamaha: solo ottavo il campione del mondo. GP ...

