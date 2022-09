Gotti | «Sono molto contento | ci sono anche i momenti importanti»

(Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del tecnico dello Spezia Lucaha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico dello Spezia: VITTORIA – «, ci. C’è la sosta e questi tre punti arrivano al momento giusto e a premiare il lavoro di questa squadra qui. In trasferta abbiamo incontrato Inter, Juventus, Napoli e poi andremo all’Olimpico con la Lazio. La partita che abbiamo sbagliato è quella contro i nerazzurri.particolarmenteche siano premiati dalla vittoria di oggi per il percorso che stanno facendo. Riposo? Avranno due giorni adesso e altri due a cavallo della prossima ...

All.:SAMPDORIA (4 - 1 - 4 - 1): Audero, Bereszynsky, Ferrari (1' st Colley), Murillo, ... Lo ha detto Lucaal termine di Spezia - Sampdoria. Il tecnico dei bianchi parte da un appunto per raccontare una vittoria importante. "Le partitetutte pesanti e poi cidei momenti ...Va allo Spezia il derby della Liguria. Grazie a Nzola, Gotti incamera tre punti pesantissimi nell'economia di una classifica che vede gli aquilotti volare sino a metà classifica, a ...Non lascia mai trasparire particolari emozioni ma oggi la felicità era tantissima per Luca Gotti, mister aquilotto, che con la rosa a disposizione sta facendo un lavoro enorme, andando al di là di ogn ...