‘Goccia fredda’ sull’Italia | le previsioni tra temporali e nubifragi

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Per la prossima settimana si annunciano sorprese sul fronte meteo. La novità che emerge dagli ultimissimi aggiornamenti riguarda il possibile arrivo di una “goccia fredda” in discesa dal Nord Europa che riuscirà verosimilmente a sfondare fin, con conseguenze anche importanti su molte delle nostre regioni. Come spiega www.ILMeteo.it, analizzando il quadro sinottico generale emerge come tra Penisola Scandinava e Russia sia tuttora presente una vasta area di bassa pressione ricolma di aria fredda e instabile di origine artica. Nei prossimi giorni, questa possente struttura scenderà di latitudine fino a interessare buona parte dell’Europa; successivamente, dalla depressione si staccherà un nocciolo, o goccia fredda, che scenderà ulteriormente di latitudine fino ad arrivare finnel corso della prossima settimana, ...

