Gli insulti di Virzì, l’anarchico che ama Draghi: Meloni fascia della Garbatella, Salvini sogna le orge con le nere (Di sabato 17 settembre 2022) Paolo Virzì si definisce un anarchico di Livorno che si commuove vedendo Draghi. E fin qui, l’ossimoro riguarda solo la sua logica stravagante. Interviene tuttavia a Propaganda live, uno dei programmi più a sinistra della tv, per dire che era meglio non andare a votare e finire il percorso con Supermario. Infatti, quando non sono loro a vincere – fa notare Daniele Capezzone – vuol dire sempre che “qualcosa non funziona”. Nel contesto del teatrino di Zoro, invece, Virzì funziona a meraviglia come un sempre più invecchiato Guccini che rinverdisce il mito resistenziale e del quale si replica il video in cui canta Bella ciao contro Meloni e Salvini. Un circo prevedibile, ma il cui livello è sempre più basso. Basta ascoltare le battute del regista di Livorno. “Quello che mi preoccupa non è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Paolosi definisce un anarchico di Livorno che si commuove vedendo. E fin qui, l’ossimoro riguarda solo la sua logica stravagante. Interviene tuttavia a Propaganda live, uno dei programmi più a sinistratv, per dire che era meglio non andare a votare e finire il percorso con Supermario. Infatti, quando non sono loro a vincere – fa notare Daniele Capezzone – vuol dire sempre che “qualcosa non funziona”. Nel contesto del teatrino di Zoro, invece,funziona a meraviglia come un sempre più invecchiato Guccini che rinverdisce il mito resistenziale e del quale si replica il video in cui canta Bella ciao contro. Un circo prevedibile, ma il cui livello è sempre più basso. Basta ascoltare le battute del regista di Livorno. “Quello che mi preoccupa non è ...

