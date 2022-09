(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Oltre il 90%maggiorimondiali avrà almeno unesposto agli impatti del cambiamentotico entro il 2050. E’ quanto emerge dalle analisi di S&P Global, fornitore di indici e rating. Dalle ondate di calore alle inondazioni, gli eventi meteorologici estremi stanno causando sempre più danni in tutto il mondo, spingendoa cercare di comprendere e misurare meglio i rischi per il loro business. Se il mondo continuerà sulla stessa strada e non riuscirà a ridurre le emissioni-alteranti, il 98%piùpotrebbe essere esposto alentro il 2090. L'articolo proviene da Italia Sera.

Giogio47658624 : RT @SMaurizi: Il clima culturale creato dai neocon italiani è tale che chiunque metta discussione presente e futuro dell'Italia sempre più… - SunjaSan : RT @SMaurizi: Il clima culturale creato dai neocon italiani è tale che chiunque metta discussione presente e futuro dell'Italia sempre più… - dukana2 : RT @SMaurizi: Il clima culturale creato dai neocon italiani è tale che chiunque metta discussione presente e futuro dell'Italia sempre più… - M_Ander : @maancheno___ @GiovanniGattul2 @la_kuzzo Ma veramente crede che togliendo le sanzioni alla Russia tutti i suoi prob… - italiaserait : Gli asset delle grandi aziende a rischio per il clima -

Adnkronos

... aggiungendo: Saylor ha inoltre sottolineatoelevati costi di manutenzione e le tasse legate ... Le tensioni geopolitiche in tutto il mondo determinano anche il tipo diche è consentito ...... che utilizzava UE4) e non riutilizzerà nessuno degli(ambienti, oggetti, modelli dei ... Questa è la prima volta che abbiamo la pioggia eeffetti esterni. E non solo, quando i personaggi ... Gli asset delle grandi aziende a rischio per il clima Tekken 8 ha impressionato i fan con il suo recente trailer di debutto che, nonostante la sua brevità, è stato un promettente teaser per quello che, secondo Bandai Namco, sarà un enorme salto tecnico p ...(Adnkronos) – Oltre il 90% delle maggiori aziende mondiali avrà almeno un asset esposto agli impatti del cambiamento climatico entro il 2050. E’ quanto emerge dalle analisi di S&P Global, fornitore di ...