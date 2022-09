Giuliano in maniera tragica durante uno stage per il lavoro Aveva solo 18 anni

Leggi su formatonews

(Di sabato 17 settembre 2022) Un ragazzino all’ultimo anno delle scuole superiori è mortouno. Gli serviva per ottenere i crediti per l’esame di Maturità. Si chiamavaDe Seta e18. Stava svolgendo unoscolastico in un’azienda del Veneto. Questo, per lui, sarebbe stato l’anno della Maturità. Ma a quell’esameDe Seta non ci arriverà: l’adolescente è deceduto dopo essere stato travolto e schiacciato da una lastra di metallo all’interno di un’azienda che produce stampi per materie plastiche a Noventa di Piave, in provincia di Venezia.studiava presso un istituto tecnico di Portogruaro, quellogli serviva per acquisire i crediti necessari per accedere all’esame ...