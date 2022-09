Giuliano De Seta, un altro studente morto in alternanza scuola-lavoro. Sindacati all’attacco: “Una mattanza frutto di una pessima legge” (Di sabato 17 settembre 2022) Da soli quattro giorni stava effettuando uno stage di alternanza scuola-lavoro in una piccola azienda nella zona industriale di Noventa di Piave. Giuliano De Seta, il diciottenne morto alla Bc Service srl, è stato travolto da una lastra di acciaio del peso di due tonnellate. Per lui non c’è stato scampo. Si ripropone nuovamente e in modo drammatico il problema di adeguati controlli e della sicurezza sui posti di lavoro, in particolare per quegli studenti che entrano in una fabbrica per integrare l’istruzione scolastica e prepararsi ad un futuro inserimento nella realtà produttiva. Era accaduto il 21 gennaio scorso in un’azienda di Lauzacco, in provincia di Udine, quando Lorenzo Parelli, appena maggiorenne, era stato schiacciato da una putrella. Il 14 febbraio, a Fermo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Da soli quattro giorni stava effettuando uno stage diin una piccola azienda nella zona industriale di Noventa di Piave.De, il diciottennealla Bc Service srl, è stato travolto da una lastra di acciaio del peso di due tonnellate. Per lui non c’è stato scampo. Si ripropone nuovamente e in modo drammatico il problema di adeguati controlli e della sicurezza sui posti di, in particolare per quegli studenti che entrano in una fabbrica per integrare l’istruzione scolastica e prepararsi ad un futuro inserimento nella realtà produttiva. Era accaduto il 21 gennaio scorso in un’azienda di Lauzacco, in provincia di Udine, quando Lorenzo Parelli, appena maggiorenne, era stato schiacciato da una putrella. Il 14 febbraio, a Fermo, ...

