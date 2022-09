Giulia Stabile, beccata così dietro le quinte: altro che duro lavoro! (Di sabato 17 settembre 2022) Giulia Stabile, dopo la partecipazione ad Amici, ha visto la sua carriera decollare. Ma è stata beccata di recente dietro le quinte e non sembrava essere molto impegnata. La ballerina ha dimostrato un talento innato e la sua passione per la danza emerge ad ogni coreografia che esegue. Giulia Stabile-Altranotizia (Fonte: Google)Giulia Stabile, ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e purezza. Una ragazza piena di vita ed apparentemente molto timida e un pochino impacciata ma quando balla si trasforma. Ha avuto la possibilità di farsi conoscere ad Amici e dopo la vittoria la sua carriera è decollata. È stata beccata inaspettatamente dietro le quinte in ... Leggi su altranotizia (Di sabato 17 settembre 2022), dopo la partecipazione ad Amici, ha visto la sua carriera decollare. Ma è statadi recentelee non sembrava essere molto impegnata. La ballerina ha dimostrato un talento innato e la sua passione per la danza emerge ad ogni coreografia che esegue.-Altranotizia (Fonte: Google), ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e purezza. Una ragazza piena di vita ed apparentemente molto timida e un pochino impacciata ma quando balla si trasforma. Ha avuto la possibilità di farsi conoscere ad Amici e dopo la vittoria la sua carriera è decollata. È statainaspettatamentelein ...

amatucaos_ : RT @young4nddumb_: Giulia Stabile è una delle rare presenze positive in questo mondo marcio, fa troppo bene. - CantuMaura : RT @piuchiaridicosi: Dare voce a chi non la ha ancora. Trovare la propria voce. Alzarla, se possibile. Giulia Stabile sei sempre dalla part… - giuesannews : ciao giulia stabile ???? @AscensionCasta3 - young4nddumb_ : Giulia Stabile è una delle rare presenze positive in questo mondo marcio, fa troppo bene. - Alewashere3 : RT @piuchiaridicosi: Dare voce a chi non la ha ancora. Trovare la propria voce. Alzarla, se possibile. Giulia Stabile sei sempre dalla part… -