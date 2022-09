Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il 21 proiezione al Modernissimo di ‘Quel posto nel tempo’ (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, uscirà al cinema il film “Quel posto nel tempo”, diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Leo Gullotta affiancato da Giovanna Rei, Beatrice Arnera, Erasmo Gensini, Tina Femiano, con la partecipazione di Gigi Savoia e con l’attore americano Tomas Arana. Il film, scritto dallo stesso Nuzzo con Eitan Pitigliani, è prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per An.tra.cine., in associazione con Ferone Pietro & C., con il supporto della Regione Campania e Film Commission Regione Campania, e distribuito da Nexo Digital. La pellicola racconta una malattia attraverso la poesia del tempo che passa, dei ricordi che si cancellano e quelli che riemergono, incoerenti e irrazionali. L’Alzheimer. La malattia come ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il 21 settembre, in occasione della, uscirà al cinema il film “Quelnel tempo”, diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Leo Gullotta affiancato da Giovanna Rei, Beatrice Arnera, Erasmo Gensini, Tina Femiano, con la partecipazione di Gigi Savoia e con l’attore americano Tomas Arana. Il film, scritto dallo stesso Nuzzo con Eitan Pitigliani, è prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per An.tra.cine., in associazione con Ferone Pietro & C., con il supporto della Regione Campania e Film Commission Regione Campania, e distribuito da Nexo Digital. La pellicola racconta una malattia attraverso la poesia del tempo che passa, dei ricordi che si cancellano e quelli che riemergono, incoerenti e irrazionali. L’Alzheimer. La malattia come ...

marcocappato : Oggi è giornata mondiale della democrazia. Oggi il Governo #Draghi potrebbe emendare il decreto e chiarire la valid… - ivanscalfarotto : Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del #suicidio: un tema importante, circondato da uno stig… - valigiablu : Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio: risorse utili e suggerimenti per una comunicazione responsabile… - QuinziUgo : RT @RegioneLazio: Celebriamo la Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti, istituita dal World Health Organization (WHO) illuminando… - RegioneLazio : Celebriamo la Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti, istituita dal World Health Organization (WHO) illumi… -