Giorgia Meloni si traveste da Lady Austerity (Di sabato 17 settembre 2022) Per candidarsi a governare l'Italia ci vuole evidentemente anche una buona dose di faccia tosta. E questa non sembra mancare alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni prova a blindare l'eredità che (forse) le spetta. Ma quando governava con Silvio l'Italia rischiò la bancarotta In questa campagna elettorale infuocata, anche a costo di andare contro il suo alleato Matteo Salvini, Giorgia Meloni ci spiega, vestendo a sorpresa i panni della paladina dell'Austerity, che lo scostamento di bilancio, se prima non si realizzano a livello europeo il tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento tra lo stesso prezzo del gas e quello delle altre forme di energie, rischia di diventare un enorme regalo alla speculazione. Come va ripetendo instancabilmente ...

