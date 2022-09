Ginnastica Ritmica, Vezzali celebra Sofia Raffaeli: “Sei nella storia” (Di sabato 17 settembre 2022) “Non c’è 3 senza…4! Complimenti a Sofia Raffaeli, la ‘formica atomica’, per un mondiale incredibile, dove ha frantumato tutti i record italiani. Sei nella storia: ti aspettano le Olimpiadi e tantissime soddisfazioni, ne siamo certi”. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, dopo il clamoroso quarto oro individuale ottenuto da Sofia Raffaeli ai Mondiali di Sofia di Ginnastica Ritmica, questa volta nell’all-around. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Non c’è 3 senza…4! Complimenti a, la ‘formica atomica’, per un mondiale incredibile, dove ha frantumato tutti i record italiani. Sei: ti aspettano le Olimpiadi e tantissime soddisfazioni, ne siamo certi”. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario allo sport, Valentina, dopo il clamoroso quarto oro individuale ottenuto daai Mondiali didi, questa volta nell’all-around. SportFace.

LiaCapizzi : Il leggendario mondo di Sofia Raffaeli ???? La 18enne di Chiaravalle conquista il suo terzo ORO individuale. E’ campi… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - staars_nap : RT @_buttterfly__: SOFIA RAFFAELI SUL TETTO DEL MONDO. SOFIA RAFFAELI 18 ANNI CAMPIONESSA MONDIALE DI GINNASTICA RITMICA MI STATE SENTENDO?… - francesco_r93 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Mondiali ginnastica ritmica, quarto oro in Bulgaria per Sofia #Raffaeli L'azzurra trionfa nel concorso generale e o… -