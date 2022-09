Ginnastica ritmica, l’Italia conquista un pass per le Olimpiadi 2024. Sofia Raffaeli regala il primo biglietto per Parigi (Di sabato 17 settembre 2022) l’Italia ha conquistato un pass nella Ginnastica ritmica per le Olimpiadi di Parigi 2024. A portare a casa il tagliando è stata una scatenata Sofia Raffaeli, laureatasi Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. L’azzurra ha trionfato a Sòfia (Bulgaria), diventando la prima azzurra a imporsi sul giro completo in una rassegna iridata e salendo così sul gradino più alto del podio accompagnata dall’Inno di Mameli. Sofia Raffaeli ha conquistato un pass non nominale. Cosa significa? Che la qualificazione guadagnata oggi non è riservata alla 18enne marchigiana, ma “semplicemente” la offre nelle mani della Direttrice Tecnica. Spetterà poi a ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022)hato unnellaper ledi. A portare a casa il tagliando è stata una scatenata, laureatasi Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. L’azzurra ha trionfato a Sòfia (Bulgaria), diventando la prima azzurra a imporsi sul giro completo in una rassegna iridata e salendo così sul gradino più alto del podio accompagnata dall’Inno di Mameli.hato unnon nominale. Cosa significa? Che la qualificazione guadagnata oggi non è riservata alla 18enne marchigiana, ma “semplicemente” la offre nelle mani della Direttrice Tecnica. Spetterà poi a ...

LiaCapizzi : Il leggendario mondo di Sofia Raffaeli ???? La 18enne di Chiaravalle conquista il suo terzo ORO individuale. E’ campi… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - anna_veraldi : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofi… - javert64 : RT @ilmessaggeroit: Sofia Raffaeli vince l'oro ai mondiali di ginnastica ritmica: prima italiana nella specialità all around -