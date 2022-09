Ginnastica ritmica | Emanuela Maccarani | “Gran risultato nel Team Ranking | ma la mancata qualificazione olimpica brucia”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) Se, da un lato, l’oro conquistato nelè senz’altro unpositivo e da sottolineare ai Mondiali didi Sofia 2022, dall’altro non si può nascondere la delusione e l’amarezza per il quarto posto delle Farfalle, precedute da Bulgaria, Israele e Spagna. Le padrone di casa hanno meritato l’oro con un super punteggio, pari a 66.600, chiudendo come detto davanti alle Campionesse continentali e alle spagnole, che conquistano dunque il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo stesso, purtroppo, non si può dire per le ragazze di: il quarto posto comporta una doppia delusione, niente medaglia ealle Olimpiadi rimandata. Di seguito, il commento della Direttrice Tecnica su quanto accaduto ...