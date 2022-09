Giappone: in arrivo il tifone Nanmadol, migliaia di evacuati (Di sabato 17 settembre 2022) A causa dell'avvicinamento del tifone Nanmadol, centinaia di migliaia di persone sono state invitate a evacuare le loro case sull'isola Giapponese di Kyushu, dove vivono 13 milioni di abitanti e dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) A causa dell'avvicinamento del, centinaia didi persone sono state invitate a evacuare le loro case sull'isolase di Kyushu, dove vivono 13 milioni di abitanti e dove ...

