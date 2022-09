Gianni Amelio: “Vorrei fare una serie ma non me la fanno fare. Venezia? Da 3 anni vincono solo le donne, i premi non mi interessano. Godo con la sala piena” (Di sabato 17 settembre 2022) “Non ho mai pensato di vincere il Leone d’Oro 2022. Oggi per farlo devi essere politicamente nella giusta dimensione”. Gianni Amelio è felice. Quasi raggiante. Dopo aver presentato al Festival di Venezia, il suo ultimo film, in Concorso, Il signore delle formiche, ed aver ottenuto importanti riconoscimenti della critica italiana e internazionale, sta accompagnando la sua opera sala per sala, assieme agli interpreti Luigi Lo Cascio e Leonardo Maltese. Una serie di sold out nelle sale dell’Emilia-Romagna, dove ha iniziato il suo tour, che ad inizio settembre e in pieno rilancio post Covid sembrano un miracolo tutto italiano. Il signore delle formiche ha guadagnato 640mila euro, primo film visto il 15 settembre anche più dei MinionsIo sto molto attento ai numeri anzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) “Non ho mai pensato di vincere il Leone d’Oro 2022. Oggi per farlo devi essere politicamente nella giusta dimensione”.è felice. Quasi raggiante. Dopo aver presentato al Festival di, il suo ultimo film, in Concorso, Il signore delle formiche, ed aver ottenuto importanti riconoscimenti della critica italiana e internazionale, sta accompagnando la sua operaper, assieme agli interpreti Luigi Lo Cascio e Leonardo Maltese. Unadi sold out nelle sale dell’Emilia-Romagna, dove ha iniziato il suo tour, che ad inizio settembre e in pieno rilancio post Covid sembrano un miracolo tutto italiano. Il signore delle formiche ha guadagnato 640mila euro, primo film visto il 15 settembre anche più dei MinionsIo sto molto attento ai numeri anzi ...

