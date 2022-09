(Di sabato 17 settembre 2022), storico capoprogetto del Grande Fratello Vip, è intervenuto nel corsoprima puntata diChi, il format web condotto quest’anno da Sophie Codegoni e con i giornalisti del settimanale Chi, AzzurraPenna e Valerio Palmieri., in collegamento direttamente dalla spiatissimadi Cinecittà, ha svelato alcunisulla nuova edizione ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : GF Vip 7, prime immagini della Casa: il retroscena sui letti matrimoniali, parla Andrea Palazzo #gfvip - vip__chauhan : @Emotional_Bird2 Prime video par hai - TV_Italiana : 'Pazza idea' di fare un lypsinc for your life? ??? Sarà @PattyPravo l'ospite vip della prima puntata di… - LuniVale : RT @blogtivvu: Sophie Codegoni conduce Casa Chi, il format web del Grande Fratello Vip: quando parte e gli ospiti delle prime puntate http… - LaQueenCodegoni : RT @blogtivvu: Sophie Codegoni conduce Casa Chi, il format web del Grande Fratello Vip: quando parte e gli ospiti delle prime puntate http… -

GF7, Andrea Palazzo svela alcuni retroscena sulla nuova Casa Direttamente dal famoso 'acquario', il capoprogetto del GF, Andrea Palazzo , ha spiegato in cosa consiste questa importantissima ...... rispondendo a un utente, ha semplicemente dichiarato: 'Ci divertiremo' , rinviando quindi il tutto per lepuntate del 'GF7'.GF Vip 7, prime immagini della Casa: il retroscena sui letti matrimoniali, parla il capoprogetto Andrea Palazzo.Sui social stanno girando delle vecchie dichiarazioni fatte da Elenoire Ferruzzi nei confronti di Sonia Bruganelli, in cui non si risparmiò con le offese.