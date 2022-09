Gf Vip 7 | i vecchi commenti di Elenoire Ferruzzi contro Soleil Sorge e Sonia Bruganelli | la reazione dell’opinionista

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 settembre 2022) E’ stato ufficializzato negli scorsi giorni il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Un parterre di vipponi che hanno già scatenato diverse reazioni sui social: c’è chi ha particolarmente apprezzato le scelte fatte dalla produzione del reality e chi non è molto contento dei concorrenti. Una cosa è certa però. Ossia che si sta già scavando nelle loro vite per cercare qualcosa di curioso e per conoscerli meglio. In particolare, nelle ultime ore sono venuti fuori deidi, concorrente dello scorso anno, e. Quest’ultima tornerà a vestire i panni di opinionista, ma al suo fianco non avrà più Adriana Volpe: a sostituirla sarà Orietta Berti. La prima a essere stata presa ...