Gasperini: «Gli arbitri devono parlare in tv, ma ci deve essere una certezza di regolamento» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la gara di campionato di domani contro la Roma. “Se mi immaginavo il primo posto in classifica? Quest’anno non ci siamo mai posti nulla, essere primi dopo sei giornate è un grande merito. Ma è appena l’inizio, è un campionato ancora da decifrare, parecchio difficile. Le big si sono rinforzate parecchio, ma anche le altre squadre. Dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa, dopo le idee saranno più chiare”. “Dalla gara di domani mi aspetto personalità. Sul modo di stare in campo abbiamo avuto tante conferme”. “Le squadre sono cambiate, la Roma ha preso Dybala, dà un valore straordinario a questa squadra. Lo scorso anno ci sono tanti episodi particolari, era un’altra stagione. Per me rappresenta un test formidabile, incontriamo una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha presentato in conferenza stampa la gara di campionato di domani contro la Roma. “Se mi immaginavo il primo posto in classifica? Quest’anno non ci siamo mai posti nulla,primi dopo sei giornate è un grande merito. Ma è appena l’inizio, è un campionato ancora da decifrare, parecchio difficile. Le big si sono rinforzate parecchio, ma anche le altre squadre. Dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa, dopo le idee saranno più chiare”. “Dalla gara di domani mi aspetto personalità. Sul modo di stare in campo abbiamo avuto tante conferme”. “Le squadre sono cambiate, la Roma ha preso Dybala, dà un valore straordinario a questa squadra. Lo scorso anno ci sono tanti episodi particolari, era un’altra stagione. Per me rappresenta un test formidabile, incontriamo una ...

Vincenzo140893 : RT @NicoSchira: GianPiero #Gasperini sulle sviste del Var: 'Gli arbitri devono andare in tv per spiegare le varie situazioni e gli errori c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Gli arbitri devono andare in tv a spiegare le varie situazioni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Gli arbitri devono andare in tv a spiegare le varie situazioni' - Federic71692296 : RT @NicoSchira: GianPiero #Gasperini sulle sviste del Var: 'Gli arbitri devono andare in tv per spiegare le varie situazioni e gli errori c… - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Gli arbitri devono andare in tv a spiegare le varie situazioni' -