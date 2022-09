Gas, prezzi e tassi: Confindustria lancia l’allarme, le imprese sono alle corde. Pil – 3,2% (Di sabato 17 settembre 2022) il Centro studi di Confindustria nella sua Congiuntura flash sottolinea che "la resilienza dell'industria è alle corde, dopo troppi mesi di impatto del caro -energia sui margini delle imprese: soffriranno gli investimenti" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 settembre 2022) il Centro studi dinella sua Congiuntura flash sottolinea che "la resilienza dell'industria è, dopo troppi mesi di impatto del caro -energia sui margini delle: soffriranno gli investimenti" L'articolo proviene da Firenze Post.

LaVeritaWeb : Berlino si oppone al contenimento dei prezzi di mercato dato che usufruisce di uno sconto. E nasconde all’Unione i… - fattoquotidiano : Crisi del gas, ora l’Ue ammette l’errore clamoroso dietro i rincari: prezzi legati a una Borsa senza vigilanza. Su… - federicofubini : #Gazprom non è uguale per tutti: i prezzi del #gas che #Putin concede alla Germania sono una frazione di quelli pra… - carcarlo28 : RT @RaffRicc10: L’UE ha aumentato del 60% le importazioni di GNL dalla Cina per compensare il gas russo, secondo la società di ricerca Kple… - antomariateres1 : RT @radionowher: Comunque in questo paese tutti di sentono in dovere di speculare sui prezzi perché sanno che, nonostante esistano, nessuna… -