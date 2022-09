Gas | l’allarme dei media in Algeria | “Problemi per reperire i volumi aggiuntivi promessi all’Italia” Ma l’Eni nega | “Nessuna difficoltà”

(Di sabato 17 settembre 2022) Una notizia lanciata da Algeri potrebbe complicare ulteriormente il già difficile inverno italiano: l’avrebbea garantire l’accordo sottoscritto con l’Italia per la fornitura di gas. Un bel problema visto che, per il governo di Mario Draghi, il patto col Paese Nord Africano serviva a risolvere, almeno parzialmente, la mancanza di gas naturale proveniente dalla Russia. “Sonatrach (l’azienda petroliera di Stato del Paese nordafricano ndr) fatica adi gas naturaledall’e l’accordo potrebbe non essere attuato nei tempi previsti”, scrive il sito algerino Algérie Part. “Il 18 luglio 2022, Mario Draghi in visita ad Algeri aveva firmato – ricorda ilalgerino – un ...

