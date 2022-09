Garfield | rimandata l' uscita del film animato con Chris Pratt | ecco la nuova data

(Di sabato 17 settembre 2022) È statal'deldicon protagonistae prodotto da Sony Pictures: scopriamo quando arriverà al cinema. Il nuovodicon protagonistaha subito uno spostamento di qualche mese nel calendario delle uscite di Sony Pictures. Vediamo qual è ora lain cui la pellicola approderà nelle sale. Come riporta anche il sito Comicbook, infatti, il lungometraggiodi, precedentemente programmato per debuttare al cinema il 16 febbraio 2024, adesso sfrutterà la slot del week-end del Memorial Day e arriverà invece nelle sale il 24 maggio ...

Asiatica Film Mediale

Come riporta anche il sito Comicbook, infatti, il lungometraggio animato di, precedentemente programmato per debuttare al cinema il 16 febbraio 2024, adesso sfrutterà la slot del week - end ...Come riporta anche il sito Comicbook, infatti, il lungometraggio animato di, precedentemente programmato per debuttare al cinema il 16 febbraio 2024, adesso sfrutterà la slot del week - end ... Gli spin-off di Sony Spider-Man Kraven the Hunter e Madame Web sono stati ritardati È stata rimandata l'uscita del film animato di Garfield con protagonista Chris Pratt e prodotto da Sony Pictures: scopriamo quando arriverà al cinema. Il nuovo film animato di Garfield con protagonist ...