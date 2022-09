Galtier: «Verratti tra i migliori d’Europa, il PSG non è lo stesso senza di lui» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del PSG Galtier ha elogiato le qualità di Verratti Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha elogiato le qualità di Marco Verratti. LE PAROLE – «È nel nostro campionato da dieci anni. È uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Quando non c’è la squadra non è la stessa. È ad un livello incredibile. È un giocatore molto presente nel recuperare palloni. Ha un livello eccezionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore del PSGha elogiato le qualità diChristophe, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha elogiato le qualità di Marco. LE PAROLE – «È nel nostro campionato da dieci anni. È uno deicentrocampisti. Quando non c’è la squadra non è la stessa. È ad un livello incredibile. È un giocatore molto presente nel recuperare palloni. Ha un livello eccezionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

