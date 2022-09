Gaiaitaliapuntocom Film Fest da oggi Fino al 2 ottobre

(Di sabato 17 settembre 2022) Di seguito il comunicato: Le premesse della prima edizione delival cinematografico onlinesono ottime: mettere in piedi una maniazione cinematografica, (dal 17 settembre al 2) su un sito (https://www..gaiaitalia.com/) in cui poter vedere gratuitamente i più bei cortometraggi d’autore, italiani e internazionali per 48 ore (due corti al giorno) e affidare il giudizio delle opere a dei giovani registi italiani. I direttori artistici della kermesse Giuseppe Sciarra, Ennio Trinelli e Andrea Natale hanno voluto coinvolgere in quella che definiscono simpaticamente la puntata zero della loro creatura quelli che sono i talenti più promettenti del cinema italiano, molti dei qualimakers ...

L'abruzzese Linda Parente nella giuria del festival cinematografico "Gaiaitaliapuntocom Film Fest" Le premesse della prima edizione del festival cinematografico online Gaiaitaliapuntocom Film Fest sono ottime: mettere in piedi una manifestazione cinematografica, (dal 17 settembre al 2 ottobre) su u ...Tra i lavori più noti della giovane regista c'è un bellissimo mediometraggio realizzato con Maria Grazia Cucinotta e Blas Roca Ray, "La tana del bianconiglio" ...