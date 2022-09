Fregatura Nato | ci chiedono le sanzioni e poi ci lasciano al buio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 17 settembre 2022) Non c’è solo gas e petrolio. Un altro ostacolo da superare per i Paesi dell’Ue è rappresentato dall’energia. Nello specifico, la Francia, prima produttrice continentale di energia nucleare, rischia di incappare in un inverno fatto di razionamenti. Le prime perplessità vennero già manifestate a fine agosto, dalla premier Elisabeth Borne, la quale parlò esplicitamente di “piani di moderazione” da applicare alle imprese, oltre che di preparazione “al razionamento di energia elettrica alle imprese”. La crisi energetica francese Al di là dei problemi interni di Parigi, però, il fenomeno è da tenere in considerazione, proprio perché si estenderebbe inesorabilmente anche all’Italia. Ad oggi, infatti, i cugini francesi importano nella nostra penisola il 5 per cento del fabbisogno energico complessivo, corrispondente al valore 6,7 Twh solo nel primo semestre del 2022. A partire dal conflitto ...