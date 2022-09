Fratoianni: 'Renzi fa campagna elettorale con i jet privati fregandosene dei cambiamenti climatici' (Di sabato 17 settembre 2022) Clima, raccomandazioni del governo a risparmiare energia e a non inquinare e poi... "C'è chi, come noi, fa campagna elettorale in treno o in auto elettrica. E chi come Matteo Renzi, da buon ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) Clima, raccomandazioni del governo a risparmiare energia e a non inquinare e poi... "C'è chi, come noi, fain treno o in auto elettrica. E chi come Matteo, da buon ...

repubblica : 'Renzi in Svizzera con jet privato: quasi 5 tonnellate di CO2 per presentare i candidati'. Fratoianni: “Climafreghi… - FrancescoBonif1 : Nel 2016 Rossi annunciò la firma del Patto per la Toscana: aeroporto di Firenze, infrastrutture,termovalorizzatore.… - lucianonobili : Dopo aver rotto (momentaneamente) col #M5S, combattuto #Renzi e fatto scappare #Calenda, #Letta ha detto su… - StellaSirio60 : RT @repubblica: 'Renzi in Svizzera con jet privato: quasi 5 tonnellate di CO2 per presentare i candidati'. Fratoianni: “Climafreghista” [di… - Bighouse66 : RT @DeShindig: Renzi contro Conte, Conte contro Renzi, Fratoianni contro Renzi, Salvini contro Draghi, Salvini contro i migranti, PD contro… -