Francia: infortunio anche per Kamara, al suo posto chiamato Veretout (Di sabato 17 settembre 2022) La Francia perde un'altra pedina in vista dei prossimi appuntamenti di Nations League. Boubacar Kamara infatti ha rimediato un infortunio con l'Aston Villa, nel corso del match di campionato contro il Southampton di venerdì sera. Al suo posto il CT Deschamps ha deciso di chiamare Jordan Vertout, la cui ultima presenza in Nazionale risale allo scorso novembre. SportFace.

