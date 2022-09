Francia, guai per Deschamps: Rabiot out, chiama Kamara e si fa male. Scelto il sostituto (Di sabato 17 settembre 2022) Il c.t. della Francia Deschamps ha dovuto affrontare il problema Rabiot e l’infortunio di Kamara chiamato a sostituire il centrocampista della Juventus In vista dei prossimi due impegni di Nations League, il c.t. della Francia Didier Deschamps ha dovuto affrontare il problema dell’infortunio di Rabiot. Al posto del centrocampista della Juventus ha chiamato Kamara dell’Aston Villa, ma anche quest’ultimo si è infortunato. E allora il commissario tecnico della Francia ha convocato Jordan Veretout del Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Il c.t. dellaha dovuto affrontare il problemae l’infortunio dito a sostituire il centrocampista della Juventus In vista dei prossimi due impegni di Nations League, il c.t. dellaDidierha dovuto affrontare il problema dell’infortunio di. Al posto del centrocampista della Juventus hatodell’Aston Villa, ma anche quest’ultimo si è infortunato. E allora il commissario tecnico dellaha convocato Jordan Veretout del Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

