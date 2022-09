Francesco Totti | il racconto della lotta contro la depressione

(Di sabato 17 settembre 2022), nonostante molto spesso abbia un sorriso stampato sul volto, ha dovuto affrontare un periodo molto durosua vita. Lo ha raccontato lui stesso, durante un’intervista al CorriereSera.ha dovuto fare i conti con un male che colpisce tanti prima o poi nella vita: la, la separazione con Ilary Blasi Da tutta l’estate non sentiamo parlare d’altro cheseparazione trae Ilary Blasi. Nell’ultimo periodo l’ex capitano giallorosso è stato molto spesso nel mirino del gossip. I due, dopo paparazzate sospette e indiscrezioni, hanno annunciato la loro separazione. I fan hanno sperato per tutta l’estate in ...

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Luca_veey : RT @ASRomaNostalgia: Francesco Totti nella stagione 2000/2001 ???? #Totti #Capitano #ASRoma - halarsenal : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc francesco totti -

e le dichiarazioni sugli investigatori privati al Corriere della Sera L'intervista cheha rilasciato ai microfoni di Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera ...L'intervista acontinua a far discutere. Adesso, a finire al centro dell'attenzione è anche la figura dell'investigatore privato tirato in ballo dell'ex Capitano della Roma nella sua intervista bomba ...Francesco Totti, grande ex capitano della Roma, identificato da molti come uno dei "simboli" della Capitale, ha, fra le sue passioni, quella delle auto.Un doppio divorzio ha scosso il mondo del calcio. In entrambe le situazioni volano stracci ed è tempo di ripicche. In ...