Francesca Chillemi ferma i giornalisti: “Niente richieste particolari”, conferenza stampa imbarazzante [VIDEO] (Di sabato 17 settembre 2022) Francesca Chillemi si é lasciata andare ad avvisare i giornalisti in conferenza stampa. Che cosa ha detto la bellissima attrice? Francesca Chillemi e Can Yaman Specialmag 16 09 22Francesca Chillemi è l’attrice sotto i riflettori in questo momento assieme a Claudia Manna. Vediamo insieme che cosa è successo durante la conferenza stampa che per un attimo è stata avvolta dall’imbarazzo. Il 30 settembre debutterà finalmente su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Viola come il mare è il nuovo appuntamento che farà compagnia tutti i telespettatori di Mediaset e c’è grandissima attesa per questo evento. In una recente intervista Can ... Leggi su specialmag (Di sabato 17 settembre 2022)si é lasciata andare ad avvisare iin. Che cosa ha detto la bellissima attrice?e Can Yaman Specialmag 16 09 22è l’attrice sotto i riflettori in questo momento assieme a Claudia Manna. Vediamo insieme che cosa è successo durante lache per un attimo è stata avvolta dall’imbarazzo. Il 30 settembre debutterà finalmente su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Can Yaman e. Viola come il mare è il nuovo appuntamento che farà compagnia tutti i telespettatori di Mediaset e c’è grandissima attesa per questo evento. In una recente intervista Can ...

