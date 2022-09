Francesca Chillemi, chi è il marito Stefano Rosso: età, lavoro, figlia, vita privata, foto e Instagram (Di sabato 17 settembre 2022) Stefano Rosso è il compagno dell’attrice Francesca Chillemi, ma è anche il figlio del fondatore del marchio Diesel, Renzo Rosso. Ecco cosa sappiamo di lui. Chi è Stefano Rosso? L’uomo che ha fatto innamorare l’ex Miss Italia Francesca Chillemi ha 43 anni. E’ nato il primo giugno del 1979 in provincia di Vicenza. Dopo aver finito gli studi liceali, si è trasferito a Bassano del Grappa, per poi scegliere di proseguire gli studi all’estero. Così Stefano è andato a vivere a New York per frequentare l’istituto di fashion Institute of Technology, e si è laureato in commercio internazionale e marketing. Dopo diverse esperienze in America, è tornato in Italia per lavorare nell’azienda di famiglia. lavoro e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022)è il compagno dell’attrice, ma è anche il figlio del fondatore del marchio Diesel, Renzo. Ecco cosa sappiamo di lui. Chi è? L’uomo che ha fatto innamorare l’ex Miss Italiaha 43 anni. E’ nato il primo giugno del 1979 in provincia di Vicenza. Dopo aver finito gli studi liceali, si è trasferito a Bassano del Grappa, per poi scegliere di proseguire gli studi all’estero. Cosìè andato a vivere a New York per frequentare l’istituto di fashion Institute of Technology, e si è laureato in commercio internazionale e marketing. Dopo diverse esperienze in America, è tornato in Italia per lavorare nell’azienda di famiglia.e ...

