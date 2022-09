Forza Italia cresce nel Sannio: ufficializzati nuovi ingressi (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutonuovi ingressi in Forza Italia. Uomini e donne provenienti da recenti esperienze politiche ed espressioni della società civile, impegnate nel mondo delle professioni si sentono coinvolte dall’entusiasmo che Forza Italia sta generando nel Sannio. Dall’Alto Tammaro aderiscono Tiziana Rinaldi, alla quale è stato contestualmente conferito l’incarico di Coordinatore Cittadino di Forza Italia a Morcone; Tommaso De Lia, Vicesegretario regionale campano di un’organizzazione sindacale, che acquisisce l’incarico di Coordinatore del comprensorio Alto Tammaro. A Limatola, invece, aderiscono Terry Aragosa, giovane educatrice attiva nella politica locale; Rossella Cerreto, impegnata nel settore del wealth ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin. Uomini e donne provenienti da recenti esperienze politiche ed espressioni della società civile, impegnate nel mondo delle professioni si sentono coinvolte dall’entusiasmo chesta generando nel. Dall’Alto Tammaro aderiscono Tiziana Rinaldi, alla quale è stato contestualmente conferito l’incarico di Coordinatore Cittadino dia Morcone; Tommaso De Lia, Vicesegretario regionale campano di un’organizzazione sindacale, che acquisisce l’incarico di Coordinatore del comprensorio Alto Tammaro. A Limatola, invece, aderiscono Terry Aragosa, giovane educatrice attiva nella politica locale; Rossella Cerreto, impegnata nel settore del wealth ...

